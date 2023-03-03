UFC 285: Шавкат Рахмонов и Джефф Нил провели дуэль взглядов

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов встретился лицом к лицу со своим американским оппонентом Джеффом Нилом в преддверии турнира UFC 285, передает NUR.KZ.

Поединок между бойцами состоится 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально Шавкат и Джефф должны были сразиться в январе текущего года, но из-за травмы американца бой был перенесен.

Напомним, что Шавкат Рахмонов в UFC идет без поражений. В его активе четыре досрочные победы. На счету Джеффа Нила семь побед и два поражения в сильнейшей лиге мира.

Ранее президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт заявил, что в случае победы Шавката над Нилом казахстанец станет одним из претендентов на чемпионский титул в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011650-ufc-285-shavkat-rahmonov-i-dzheff-nil-proveli-duel-vzglyadov/