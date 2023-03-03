Президент UFC: Если Рахмонов победит Нила, то у нас появится еще один претендент на титул

Дэйна Уайт. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт в своих социальных сетях высказался о поединке казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила, передает NUR.KZ.

По словам главы американского промоушена, в случае победы над Нилом Рахмонов станет один из претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе.

"Джефф Нил против Шавката Рахмонова. Это бой седьмого номера рейтинга против девятого. Нил в своем последнем поединке показал лучшее выступление вечера и одержал одну из лучших своих побед против высоко оцененного Висенте Люке. Перед этим он побил Сантьяго Понциниббио. Нил обладает силой в обеих руках.

Шавкат — один из самых "горячих" парней в дивизионе. Непобежденный, со 100% показателем финишей, он невероятно разносторонний и еще не показывал каких-либо недостатков в своей игре. Он — тот парень, о котором больше всего беспокоятся все бойцы ТОП-10. Кроме, конечно, Чимаева. Если ему удастся выиграть этот поединок, то у нас появится очередной претендент на титул", - заявил Дэйна Уайт.

Напомним, что бой между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом состоится 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011642-prezident-ufc-esli-rahmonov-pobedit-nila-to-u-nas-poyavitsya-esche-odin-pretendent-na-titul/