Появилась новая дата боя Шавката Рахмонова против Джеффа Нила в UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Изменилась дата проведения следующего поединка казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в рамках UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Mmajunkie.

Бойцы должны были драться 15 января на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Однако Нил получил травму и успел бы восстановиться к поединку против Шавката. В UFC не стали подбирать оппонента для казахстанца на коротком уведомлении.

И, судя по всему, в промоушене приняли решение перенести бой на другую дату. По имеющейся информации, Нил и Рахмонов встретятся в октагоне 4 марта. Их бой станет частью турнира UFC 285 в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004245-poyavilas-novaya-data-boya-shavkata-rahmonova-protiv-dzheffa-nila-v-ufc/