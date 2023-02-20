Шавкат Рахмонов: Постараюсь стать первым, кто нокаутирует Нила в UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий поединок против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285, сообщает Youtube-канал Sportskeeda.

Казахстанский боец намерен стать первым, кто финиширует Нилла в UFC.

"Джефф Нил - хороший боец, ударник. Но мне нужно победить его. И это мой главный план на бой. Не столь важно, нокаутом или решением судей. Конечно, постараюсь стать первым, кто финиширует его в UFC", - заявил Рахмонов.

Напомним, что поединок между Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом состоится 5 марта на турнире UFC 285 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2010121-shavkat-rahmonov-postarayus-stat-pervym-kto-nokautiruet-nila-v-ufc/