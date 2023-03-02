"Ничего особенного": Шавкат Рахмонов рассказал про спарринг с Камару Усманом

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов вспомнил свой спарринг с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом, сообщает пресс-служба UFC.

По словам Шавката, Камару Усман обычный человек и ничего особенного в нем нет.

"Какие впечатления после тренировки с Камару Усманом? Да, провели с ним одну тренировку. Что сказать? Обычный человек, ничего особенного в нем нет", - заявил Рахмонов.

Свой следующий поединок Шавкат Рахмонов проведет против американца Джеффа Нила на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 21 марта.

Напомним, что Камару Усман в последнем бою потерял чемпионский пояс UFC, сенсационно проиграв Леону Эдвардсу нокаутом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011516-nichego-osobennogo-shavkat-rahmonov-rasskazal-pro-sparring-s-kamaru-usmanom/