Камару Усман сенсационно проиграл нокаутом и потерял титул UFC

Леон Эдвардс и Камару Усман. Фото: Chris Unger/Getty Images

Американец нигерийского происхождения Камару Усман проиграл в главном поединке турнира UFC 278 и потерял титул чемпиона престижного мирового промоушена, передает NUR.KZ.

Событие состоялось в Солт-Лэйк-Сити (США). Усману противостоял англичанин Леон Эдвардс. На кону поединка стоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе, которым владел Камару.

Развязка боя наступила в пятом раунде. Буквально за минуту до конца встречи Эдвардс "хайкиком" отправил оппонента в нокаут, тем самым отобрав у него пояс. Усман впервые проиграл в рамках турниров UFC. Он защищал звание чемпиона в шестой раз.

Добавим, что бойцы уже встречались в октагоне. В 2015-ом году Камару Усман победил решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984128-kamaru-usman-sensatsionno-proigral-nokautom-i-poteryal-titul-ufc-video/