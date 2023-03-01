Джефф Нил: Многие избегают Шавката, я же согласился с ним драться

Джефф Нил. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец ММА Джефф Нил прокомментировал предстоящий поединок против небитого казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, сообщает портал BJPENN.com.

По словам Джеффа, он не боится Шавката Рахмонова и уверен, что даст ему конкурентный поединок.

"Странно, что люди думают, что профессиональный боец будет бояться другого бойца. Многие просто избегают встречи с ним. Я же согласился с ним драться. Это идеальный поединок для нас. Ведь победитель получает все.

Я чувствую, что ко мне проявляют неуважение. Если он побеждает всех досрочно, это не значит, что он это сделает и со мной. Посмотрите на мой рекорд, так что его ждет тяжелый поединок. Шавкат такой же нокаутер, как и я", - заявил Нил.

Напомним, что бой между Рахмоновым и Нилом состоится 5 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011368-dzheff-nil-mnogie-izbegayut-shavkata-ya-zhe-soglasilsya-s-nim-dratsya/