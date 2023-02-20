"Мне некуда торопиться": Шавкат Рахмонов оценил свои шансы на титульный бой в 2023 году

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов высказался о своих шансах на титульный бой после встречи с Джеффом Нилом, сообщает Youtube-канал Sportskeeda.

Шавкат считает, что победа над Нилом приблизит его к титульному поединку.

"Думаю, что уверенная победа над Нилом приблизит меня к титульному бою. Потому что Джефф очень серьезный соперник. Буду ли я биться за титул в этом году? Время покажет. Мне некуда торопиться", - заявил Рахмонов.

Напомним, что бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сейчас чемпионский пояс организации в полусреднем весе принадлежит Леону Эдвардсу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2010126-mne-nekuda-toropitsya-shavkat-rahmonov-otsenil-svoi-shansy-na-titulnyy-boy-v-2023-godu/