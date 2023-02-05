Федор Емельяненко проиграл свой последний бой нокаутом

Федор Емельяненко. Архивное фото: Masashi Hara/Getty Images

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру. Этот поединок был последним в карьере российского бойца, передает РИА Новости Спорт.

Поединок, который стал последним в карьере 46-летнего Емельяненко, завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Отмечается, что это вторая встреча Емельяненко и Бейдера. В начале 2019 года американский боец нокаутировал россиянина на первой минуте противостояния.

"С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой стороны, я рад, что вы болели за меня. Здесь собрались бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду тренировать молодых ребят. Я закончил. Спасибо всем", – прокомментировал свой последний бой Емельяненко.

Напомним, еще в апреле минувшего года Федор Емельяненко сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца смешанных единоборств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2008079-fedor-emelyanenko-proigral-svoy-posledniy-boy-nokautom/