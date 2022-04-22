Федор Емельяненко: Мой последний бой в карьере пройдет не в России

Федор Емельяненко. Фото: Masashi Hara/Getty Images

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал когда проведет последний бой в своей профессиональной карьере, сообщает ТАСС.

"К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. Сейчас в мае пройдет поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бою, хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Бой может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе.

В той подготовке не все сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать еще раз и на этой ноте уже закончить. По контракту это последний бой. Скотт Кокер пока не предлагал биться и дальше, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести бой за пояс", - заявил российский спортсмен.

Напомним, что Федор Емельяненко начал свою профессиональную карьеру в 2000 году и на данный момент провел 47 боев. В 40 поединках боец одержал победу и в шести проиграл. Последний свой бой Емельяненко провел на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном и победил нокаутом в первом раунде. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1966238-fedor-emelyanenko-moy-posledniy-boy-v-karere-proydet-ne-v-rossii/