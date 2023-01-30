"Долги у нас принято возвращать": Дамир Исмагулов обратился к президенту в UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец ММА Дамир Исмагулов передумал завершать карьеру и обратился к президенту UFC с просьбой организовать ему матч-реванш с Арманом Царукяном, передает NUR.KZ.

Напомним, что не так давно Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры после поражения от Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night. Теперь 31-летний казахстанец хочет взять реванш у российского бойца.

"Недавно Саят Абдрахманов (менеджер Исмагулова) сообщил мне, что у меня остался еще один бой по контракту с UFC. Было много предложений от других лиг, где гонорары были намного выше, и можно было бы пойти туда и заработать денег, но я пришел в UFC не из-за денег, а для наследия, доказать самому себе, что могу конкурировать с самыми сильными бойцами!

Я завершил карьеру, но узнав, что должен еще один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело. Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну, который является сильнейшим бойцом легкого веса в UFC, его борьба действительно на хорошем уровне.

Я бы отпустил этот момент, если бы понимал, что сделал все, что мог, но все равно проиграл. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее пяти раундов или трех - не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно.

Саят, Дана Уайт, Шон Шелби. Сделайте нам реванш. Проведем последний бой с фейерверками", - написал Исмагулов на своей странице в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2007337-dolgi-u-nas-prinyato-vozvraschat-damir-ismagulov-obratilsya-k-prezidentu-v-ufc/