Дамир Исмагулов потерпел поражение на турнире UFC

Дамир Исмагулов. Фото: instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов уступил россиянину Арману Царукяну на турнире UFC Fight Night 216, который состоялся в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Данный поединок являлся соглавным событием крупного турнира. Он был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию.

Царукян был активен в партере. В его активе несколько тейкдаунов, но провести эффективный прием ему не удавалось.

Также бойцы работали в стойке. Соперник Исмагулова неплохо попадал и руками, и ногами. Он пытался. Несколько раз Арман пытался задушить, но Исмагулов сумел избежать досрочного поражения.

В итоге судьи отдали победу Царукяну. Счет на записках 30-27.

Исмагулов проиграл впервые за последние семь лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001946-damir-ismagulov-poterpel-porazhenie-na-turnire-ufc/