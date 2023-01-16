Сергей Морозов: У Шавката Рахмонова есть все шансы на чемпионство в UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец Сергей Морозов высказался о шансах своего соотечественника Шавката Рахмонова взять чемпионский пояс UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Вестник ММА.

По словам Сергея, у Шавката есть все шансы на чемпионство, но впереди его ждут большие испытания.

"У Шавката есть все шансы на чемпионство. Во-первых, у него победная серия. Не секрет, что для UFC он выгоден благодаря нулю в графе поражений. Организация будет его четко вести к большим боям.

Рахмонов может стать чемпионом UFC. У него есть возраст и время. Я считаю, что сейчас он в самом расцвете сил. Считаю, что Шавкат сейчас даже лучшая версия того, каким он был в организации М-1.

С каждым боем Шавкат становится сильнее. Впереди его ждут большие испытания и бои. Надеюсь, что он их пройдет достойно и выиграет пояс UFC", - заявил Морозов.

Напомним, что в UFC Шавкат Рахмонов идет без поражений. В его активе четыре победы (все досрочно). Следующий бой он проведет против американца Джеффа Нила.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2005572-sergey-morozov-u-shavkata-rahmonova-est-vse-shansy-na-chempionstvo-v-ufc/