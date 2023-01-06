Артем Резников о борьбе Ислама Махачева: У него очень сильный контроль, как и у Хабиба

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников назвал главные особенности борьбы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

По словам Артема, у Махачева сильный контроль в борьбе, как и у Хабиба Нурмагомедова.

"У него очень сильный контроль, как и у Хабиба. Очень хорошо работают ноги. Он очень хорошо таз включает, а это важно в грэпплинге. И еще некоторые бойцы, когда делают перевод, потом садятся и не знают, что делать, а Ислам сразу начинает развивать: руку забирать, в боковой контроль пробует зайти. Постоянно двигается, постоянно меняет позицию, не дает дышать", - заявил Резников.

Напомним, что скоро Махачеву предстоит первая защита титула UFC против австралийца Александра Волкановски. Тогда как Артем Резников следующий бой проведет против россиянина Эдуарда Вартаняна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004425-artem-reznikov-o-borbe-islama-mahacheva-u-nego-ochen-silnyy-kontrol-kak-i-u-habiba/