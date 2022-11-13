Бой Махачев - Волкановски возглавит турнир UFC 284

Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Обладатель титула UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев следующий поединок проведет против чемпиона организации в полулегком весе Александра Волкановски из Австралии, передает NUR.KZ.

Поединок двух действующих чемпионов станет главным событием турнира UFC 284, который состоится 11 февраля следующего года в австралийском городе Перт.

Бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски пройдет в легком весе.

Напомним, что Ислам в последнем бою победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Всего в активе Махачева 23 победы в ММА при одном поражений.

Тогда как Александр Волкановски уже долгое время владеет титулом UFC в полулегком весе. На счету австралийского бойца 12 побед в сильнейшей лиге мира и ноль поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1996969-boy-mahachev-volkanovski-vozglavit-turnir-ufc-284/