Боец Артем Резников победил Кошкина и вышел в финал Гран-при АСА (видео)

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников стал финалистом Гран-при АСА (Absolute Championship Akhmat) в легком дивизионе (до 70 кг), передает NUR.KZ.

На главном бое вечера ММА в Москве (Россия) Артем Резников встретился с местным бойцом Андреем Кошкиным.

Запланированный на пять раундов поединок не продлился всю дистанцию. Во втором раунде казахстанец провел свой фирменный удушающий прием "север-юг".

Тем самым Артем Резников продлил свою победную серию до десяти боев и вышел в финал Гран-при АСА, где встретится с представителем России Эдуардом Вартаняном.

К слову, после поединка оба бойца провели дуэль взглядов.

Напомним, что призовой фонд Гран-при АСА в легком весе составляет 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002890-boets-artem-reznikov-pobedil-koshkina-i-vyshel-v-final-gran-pri-asa-video/