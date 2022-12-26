В UFC назвали лучшего бойца 2022 года

Александр Волкановски. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

Американская организация UFC (Ultimate Fighting Championship) составила список ТОП-10 лучших бойцов вне зависимости от весовых категории по итогам 2022 года, передает NUR.KZ.

Лидером рейтинга и лучшим бойцом этого года стал чемпионом организации в полулегком весе австралиец Александр Волкановски. В этом году он победил "Корейского зомби" и Макса Холлоуэя в трилогии.

На втором месте расположился бразилец Алекс Перейра, отобравший титул чемпиона мира в среднем весе у Исраэля Адесаньи.

Замкнул тройку лучших чемпион легкого дивизиона россиянин Ислам Махачев. В этом году он выиграл у Бобби Грина, а затем не оставил шансов в титульном бою бразильцу Чарльзу Оливейре.

ТОП-10 бойцов 2022 года по версии UFC выглядит следующим образом:

1. Александр Волкановски

2. Алекс Перейра

3. Ислам Махачев

4. Вейли Жанг

5. Леон Эдвардс

6. Марлон Вера

7. Алджамейн Стерлинг

8. Джамаал Хилл

9. Иржи Прохазка

10. Роман Долидзе

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2003038-v-ufc-nazvali-luchshego-boytsa-2022-goda/