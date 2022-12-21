"Вылетело плечо": Прохазка рассказал о травме, из-за которой оставил титул UFC

Иржи Прохазка. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (Чехия) подробно рассказал о своей травме. также он назвал примерные сроки восстановления, передает NUR.KZ со ссылкой на mmafighting.com.

Напомним, из-за повреждения Прохазка принял решение оставить свой титул. Он был объявлен вакантным, и в UFC его выставили на кон поединка между поляком Яном Блаховичем и россиянином Магомедом Анкалаевым.

"Я готовился к реваншу с Тейшейрой. Но что-то пошло не так. Все произошло быстро, легко. Но никто, кроме меня, не виноват. В спарринге я позволил парню забрать спину, он выполнил суплекс, опустив меня прямо на плечо. Оно в итоге вылетело. Его поставил на место один из парней из команды Анкалаева, после мы поехали в больницу.

Изначально я думал, что все равно выйду в октагон, так как был уверен, что смогу удосрочить Гловера в первом или втором раунде. Однако потом я вспомнил историю с Диллэшой. Поэтому решил поступить профессионально, а также достойно по отношению к моей команде, промоушену и сопернику.

Кто-то говорит, что характер травмы позволит вернуться через восемь- девять месяцев. Но я знаю свое тело. Уверен, что смогу решить вопрос за три-четыре. Ведь в моей жизни нет ничего невозможного. Когда я ставлю себе цель, то пашу потом круглые сутки. Я вернусь так скоро, насколько возможно. И вернусь сильнее",- сказал Прохазка.

Добавим, что Анкалаев и Блахович не смогли выявить победителя в очном бою. Титул теперь в январе разыграют бразильский боец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002519-vyletelo-plecho-prohazka-rasskazal-o-travme-iz-za-kotoroy-ostavil-titul-ufc/