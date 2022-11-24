UFC 282: Прохазка получил травму, Блахович и Анкалаев разыграют титул в полутяжелом весе

Иржи Прохазка. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Чемпион UFC в полутяжелом весе чешский боец Иржи Прохазка из-за травмы не сможет провести матч-реванш с бразильцем Гловером Тейшейрой 10 декабря в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Прохазка получил травму плеча во время тренировочного лагеря. По этой причине он снялся с поединка против Тейшейры и освободил титул UFC в полутяжелом весе из уважения к другим топовым бойцам.

Теперь вакантный пояс чемпиона мира организации разыграют поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Их поединок возглавит турнир UFC 282, который запланирован на 10 декабря в Лас-Вегасе.

Напомним, что Иржи Прохазка завоевал титул UFC в полутяжелом весе, победив летом текущего года Гловера Тейшейру. Всего в активе чешского бойца 29 побед в ММА при трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1998763-ufc-282-prohazka-poluchil-travmu-blahovich-i-ankalaev-razygrayut-titul-v-polutyazhelom-vese/