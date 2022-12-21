Исмагулов о поражении от Царукяна: Не смог нормально выступить из-за болезни

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов прокомментировал свое поражение от Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 216, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

По словам Дамира, ему стоило сняться с поединка против Царукяна из-за болезни.

"Бой прошел, я был сам не свой. К сожалению, не смог нормально восстановиться и выступить из-за болезни. Возможно, надо было сняться с турнира, было тяжело. Но характер бойца не позволяет это сделать. Никаких оправданий. Я вышел, дрался до конца, но не получилось", - заявил Исмагулов.

Напомним, что на турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Дамир Исмагулов потерпел поражение от Армана Царукяна единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002482-ismagulov-o-porazhenii-ot-tsarukyana-ne-smog-normalno-vystupit-iz-za-bolezni/