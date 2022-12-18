Царукян о победе над Исмагуловым: Пытался "задушить" его, но он оказался очень крепким

Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян прокомментировал свою победу над казахстанцем Дамиром Исмагуловым, сообщает NUR.KZ со ссылкой MMAJunkie.

26-летний боец похвалил Исмагулова и заявил, что он был близок к досрочной победе.

"Я рад одержать победу. Я доминировал в каждом раунде. Пытался финишировать его, "задушить", но он оказался очень крепким.

Знаете, я всегда стремлюсь к досрочной победе, но не всегда это получается сделать. Будь поединок пятираундовым, я бы добился своей цели. Мне не хватило времени.

Сегодня я осознал, что Дамир и на земле очень крепкий. Было невероятно сложно его удерживать в партере. Он был хорошо готов к этому бою.

Ранее никто в UFC не побеждал его. Я стал первым. Да, пока он не входит в ТОП-5, но Дамир лучше многих бойцов в этом рейтинге", - сказал Царукян.

Напомним, что сегодня на турнире UFC Арман Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Это поражение стало первым для казахстанца в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001974-tsarukyan-o-pobede-nad-ismagulovym-pytalsya-zadushit-ego-no-on-okazalsya-ochen-krepkim/