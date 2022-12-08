Боец Куат Хамитов вернется в октагон 28 января

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов определился с датой следующего поединка, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Mergen Fighting Championship.

По информации казахстанской организации, "Найман" вернется в октагон 28 января в Атырау на турнире Mergen FC 4. Имя соперника пока неизвестно. Для подготовки к следующему бою Хамитов вылетел в Таиланд.

Напомним, что последний свой бой Куат провел в сентябре текущего года, победив в первом раунде удушающим приемом россиянина Василия Бабинцева.

Ранее у 34-летнего казахстанского бойца сорвался поединок в Москве против Давита Хачатряна из Армении. "Найман" получил травму перед боем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2000693-boets-kuat-hamitov-vernetsya-v-oktagon-24-yanvarya/