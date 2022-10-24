Поединок Куата Хамитова с Давидом Хачатряном отменен

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов сообщил, что его поединок против представителя Армении Давида Хачатряна не состоится, передает NUR.KZ.

Казахстанский боец получил травму во время тренировочного лагеря. Об этом боец рассказал на своей странице в Instagram.

"Друзья, вынужден сообщить, что я травмирован и бой не состоится. Скорее всего, этот бой организуют в декабре в Алматы", - написал в Stories Хамитов.

Напомним, что поединок "Наймана" против файтера из Армении Давида Хачатряна был запланирован на 28 октября в Москве (Россия).

Казахстанский боец должен был биться за чемпионский пояс организации Top Fight.

Всего в активе Куата Хамитова 22 победы в ММА при восьми поражениях. Тогда как на счету Хачатряна 25 побед и шесть поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994171-poedinok-kuata-hamitova-s-davidom-hachatryanom-otmenen/