Куат Хамитов досрочно победил на турнире Mergen Fighting Championship 3

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец MMA Куат "Найман" Хамитов одержал досрочную победу на турнире Mergen Fighting Championship 3 (MFC3), который прошел в Атырау, передает NUR.KZ.

Бой состоялся в промежуточном весе. В качестве соперника Хамитова выступил Василий Бабинцев из России.

Бойцы должны были провести в клетке три раунда. Однако казахстанцу удалось финишировать оппонента в первом. Хамитов успешно провел удушающий прием, тем самым записав в свой актив очередную победу.

Отметим, что изначально Хамитов должен был встретиться с украинцем Заки Файтуллазаде, но у последнего возникли проблемы с визой, в следствие чего бой был отменен.

В январе 2022-го года Куат завершил профессиональную карьеру, но позже решил вернуться в октагон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987181-kuat-hamitov-dosrochno-pobedil-na-turnire-mergen-fighting-championship-3/