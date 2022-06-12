Прохазка победил Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Иржи Прохазка. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

В Сингапуре завершился турнир UFC 275, в главном бою которого встретились чемпион организации в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка из Чехии, передает NUR.KZ.

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Запланированный на пять раундов поединок не продлился всю дистанцию. В конце заключительного раунда Прохазка удушающим приемом победил Тейшейру.

Тем самым Иржи отобрал чемпионский титул UFC в полутяжелом весе у 42-летнего бразильца.

Отметим, что это был всего лишь третий поединок чешского бойца под эгидой UFC. Всего в активе Прохазки 29 побед в ММА при трех поражениях.

Для Гловера Тейшейры это поражение стало восьмым в карьере при 33 победах.

Также в со-главном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко раздельным решением судей одолела Тайлу Сантос из Бразилии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973732-prohazka-pobedil-teysheyru-i-stal-chempionom-ufc-v-polutyazhelom-vese/