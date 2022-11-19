Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе

Усман Нурмагомедов. Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил представителя Бразилии Патрике Фрейре и стал новым чемпионом Bellator в легком дивизионе, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов бой продлился всю дистанцию. В итоге единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-44) победу одержал Усман Нурмагомедов.

Тем самым 24-летний российский боец отобрал чемпионский титул у Патрике Фрейре и продлил свою победную серию до 16 боев. Для бразильца это поражение стало 11-м в карьере при 24 победах.

Отметим, что Усман Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Не так давно еще один представитель команды Хабиба Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997946-usman-nurmagomedov-stal-chempionom-bellator-v-legkom-vese/