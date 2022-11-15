Дамир Исмагулов упал в рейтинге UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге легковесов UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

В рейтинге легкого дивизиона Дамир Исмагулов потерял одну позицию, расположившись на 12-м месте.

На 11-ю строчку поднялся новозеландский боец Дэн Хукер, который на турнире UFC 281 нокаутировал перуанца Клаудио Пуэльеса.

Чемпионом в этом дивизионе является россиянин Ислам Махачев. Его следующим соперником станет обладатель титула UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски.

В рейтинге полусредневесов UFC казахстанец Шавкат Рахманов остался на прежнем десятом месте. Чемпионом в этой весовой категории является британец Леон Эдвардс, отобравший титул у американца нигерийского происхождения Камару Усмана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997239-damir-ismagulov-upal-v-reytinge-ufc/