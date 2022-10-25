"Клянусь, я отдал ему каждый раунд": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Петра Яна

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Экс-чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов остался недоволен судейским решением в прошедшем между его соотечественником Петром Яном и американцем Шоном О'Мэйли, передает NUR.KZ.

Его реакция на объявление победителя попала на видео. Нурмагомедов удивился, когда победу присудили О'Мэйли.

"Раздельное? Как? Как? Нет, как? Как такое возможно? Клянусь, я отдал ему (Петру Яну) каждый раунд. Это было близко, но выиграл каждый раунд",- озвучил Нурмагомедов.

Напомним, Петр Ян потерпел поражение от Шона О'Мэлли в рамках турнира UFC 280, который состоялся в ночь на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994215-klyanus-ya-otdal-emu-kazhdyy-raund-habib-nurmagomedov-otreagiroval-na-porazhenie-petra-yana/