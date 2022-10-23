Петр Ян потерпел второе поражение подряд в UFC

Бой Петр Ян - Шон О'Мэлли. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Российский боец MMA Петр Ян потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли в рамках турнира UFC 280, который состоялся в ночь на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Бойцы провели в октагоне все три раунда. На старте американец пытался контролировать бой на дистанции. Он проявил себя в стойке. Ян в свою очередь сделал результативный тейкдаун.

Во втором раунде оба бойца обменялись жесткими попаданиями в стойке. При этом Ян потряс своего оппонента левым ударом.

Активной получилась и концовка поединка. Шон нанес Петру рассечение. Россиянин тоже не застаивался, активно выстреливал, пытался перевести соперника в партер.

В итоге судьи вынесли раздельное решение в пользу О'Мэлли -29-28, 29-28, 28-29.

Таким образом, Ян потерпел второе поражение подряд. До этого он в апреле уступил Алджамейну Стерлингу в реванше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994073-petr-yan-poterpel-vtoroe-porazhenie-podryad-v-ufc/