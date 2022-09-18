Мария Агапова: буду скучать, UFC

Мария Агапова. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанская файтерша Мария Агапова на своей странице в Instagram сделала заявления после поражения от канадки Джиллиан Робертсон в поединке в рамках турнира UFC Vegas 60 в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

"Выиграла первый раунд. Уснула во втором. Этот бой был поистине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать, UFC",- написала Мария.

Напомним, Агапова в бою против Робертсон потерпела третье поражение в UFC. Она проиграла во втором раунде после удушающего приема от соперницы. В активе казахстанки две победы в рамках мирового промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1988350-mariya-agapova-budu-skuchat-ufc/