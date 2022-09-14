Боец Дамир Исмагулов поднялся в рейтинге UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Выступающий в легком весе казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов улучшил свое положение в рейтинге UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших легковесов организации Дамир поднялся на три строчки и теперь занимает 12-е место. Выше Исмагулова, на 11-м месте, расположился ирландец Конор Макгрегор.

Потерпевший поражение от Нейта Диаса Тони Фергюсон упал в рейтинге и теперь замыкает ТОП-15.

Напомним, что титул UFC в легком весе является вакантным. Его 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) разыграют лидер рейтинга бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев (4-й рейтинге).

Отметим, что Дамир Исмагулов в UFC идет без поражений. В его активе пять побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987800-boets-damir-ismagulov-podnyalsya-v-reytinge-ufc/