Официально анонсирован бой Оливейра - Махачев за титул UFC в легком весе

Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет титульный поединок против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

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Данный поединок станет главным событием турнира, который состоится 28 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, что титул UFC в легком весе стал вакантным после того, как чемпион организации Оливейра провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

В итоге, Чарльз победил своего оппонента, но титул остался вакантным.

Отметим, что бразильский боец идет из серии 11 побед. Тогда как Махачев одержал десять побед кряду в UFC.

Добавим, что Чарльз Оливейра является первым номером рейтинга легковесов, Махачев же занимает четвертую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978860-ofitsialno-anonsirovan-boy-oliveyra-mahachev-za-titul-ufc-v-legkom-vese/