"Освою другую профессию": Нейт Диас подтвердил, что покинет UFC

Нейт Диас. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас после победы над Тони Фергюсоном заявил, что покидает организацию UFC (Ultimate Fighting Championship), сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

При этом Нейт допустил, что может вернуться в сильнейшую лигу мира спустя какое-то время.

"У меня была самая длинная и успешная карьера в UFC. Я обошел всех в плане заработка и выживания. Хочу ненадолго уйти из UFC и показать другим бойцам, как покорить другой спорт.

Просто даже Конор МакГрегор не знал, как это сделать. Так что я на какое-то время уйду, чтобы покорить другой спорт. Освою новую профессию, а затем вернусь сюда, чтобы взять титул UFC", - заявил Диас.

Напомним, что сегодня на турнире UFC 279 Нейт Диас провел последний поединок в UFC по контракту, досрочно победив в четвертом раунде Тони Фергюсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1987216-osvoyu-druguyu-professiyu-neyt-dias-podtverdil-chto-pokidaet-ufc/