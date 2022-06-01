Куат Хамитов объявил о возвращении в MMA

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global

Казахстанский боец Куат Хамитов, также известный как "Найман", объявил в своем официальном Instagram-аккаунте о решении возобновить профессиональную карьеру в MMA.

"Дорогие друзья, официально хочу объявить о своем возвращении в большой спорт, #MMA!

Сейчас я травмирован, но я чувствую, что в моих глазах появился огонь, как в былые времена, и я снова готов вступить в бой. Считаю, что способен драться еще лет пять, поэтому принял это непростое для себя решение. Это было непросто. Еще раз хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, мы возвращаемся", – заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что 13 января текущего года Хамитов заявил о завершении профессиональной карьеры спортсмена. На счету казахстанского спортсмена 20 побед и шесть поражений в различных турнирах ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972110-kuat-hamitov-hochu-obyavit-o-svoem-vozvraschenii-v-bolshoy-sport/