Боец Куат Хамитов узнал имя следующего соперника

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов следующий бой проведет 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, передает NUR.KZ.

Соперником "Наймана" станет боец из России Василий Бабинцев. Этот поединок возглавит турнир Mergen Fighting Championship 3.

Отметим, что изначально Хамитов должен был встретиться с украинцем Заки Файтуллазаде, но у последнего возникли проблемы с визой, в следствие чего бой был отменен.

В активе Куата 23 победы (из них 19 досрочно) в ММА при семи поражениях. На счету Василия Бабинцева четыре победы и пять поражений.

Напомним, что в январе текущего года 34-летний казахстанский боец завершил профессиональную карьеру, но позже решил вернуться в октагон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1986878-boets-kuat-hamitov-uznal-imya-sleduyuschego-sopernika/