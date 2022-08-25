Определился следующий соперник Сергея Морозова в UFC

Сергей Морозов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов проведет поединок против американца Джорни Ньюсона на турнире UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

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По информации источника, бой между Морозовым и Ньюсоном состоится 17 декабря на турнире UFC Fight Night. Поединок пройдет в рамках легчайшего дивизиона.

Отметим, что в предыдущем бою Сергей Морозов победил единогласным решением судей бразильца Раулиана Пайву. Всего в активе казахстанского бойца две победы и два поражения в сильнейшей лиге мира.

33-летний американец Джорни Ньюсон также провел четыре поединка в UFC. Два из них он завершил в свою пользу, одну встречу проиграл, еще один бой был признан несостоявшимся (Ньюсон провалил допинг-контроль).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984765-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-sergeya-morozova-v-ufc/