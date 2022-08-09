Шавкат Рахмонов упал в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов опустился на одну строчку в рейтинге полусреднего веса Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на itnwwe.com.

В обновленном рейтинге полусредневесов Шавкат занимает 11-е место.

Американец Джефф Нил после победы над Висенте Люке поднялся с 13-го на 8-е место. Бразилец же опустился на десятое место. На девятом расположился Хорхе Масвидаль.

Напомним, что чемпионом в полусреднем весе является американец нигерийского происхождения Камару Усман.

К слову, не так давно Шавкат Рахмонов бросил вызов Джеффу Нилу.

Всего в активе 27-летнего казахстанского бойца четыре победы (все досрочно) в сильнейшей лиге мира. Ожидается, что следующий бой в UFC "Номад" проведет этой осенью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982444-shavkat-rahmonov-upal-v-reytinge-ufc/