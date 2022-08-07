Боец Шавкат Рахмонов бросил вызов Джеффу Нилу

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов изъявил желание подраться с американцем Джеффом Нилом, победившим сегодня досрочно Висенте Люку, передает NUR.KZ.

В со-главном поединке турнира UFC Vegas 59 Джефф Нил досрочно остановил бразильца Висенте Люку. После поединка американский боец бросил вызов Гилберту Бернсу.

На что ответил Шавкат Рахмонов, предложив Джеффу свою кандидатуру.

"Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бернс?" - написал Рахмонов в Twitter.

Напомним, что в рейтинге полусредневесов UFC казахстанский боец занимает десятое место. Тогда как Нил находится на 13 строчке, но после победы над Люком (6 место) поднимется в списке.

Отметим, что чемпионом в этом дивизионе является американский боец нигерийского происхождения Камару Усман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982125-boets-shavkat-rahmonov-brosil-vyzov-dzheffu-nilu/