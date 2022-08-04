Мария Агапова объявила о следующем бое в UFC

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka/

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова проведет поединок против канадки Джиллиан Робертсон на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

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Бой в наилегчайшем весе состоится 17 сентября.

"Сегодня UFC официально анонсировали мой новый бой. Поединок будет с Джиллиан Робертсон. У нее потрясающее джиу-джитсу. Это большой вызов для меня. Надеюсь, 17 сентября мы закатим красочный бой в Лас-Вегасе", - написала Агапова на своей странице в Instagram.

На счету Марии две победы и два поражения в UFC. Тогда как в активе Робертсон 7 побед и 6 поражений в сильнейшей лиге мира.

Напомним, что 31 июля казахстанкая файтерша должна была провести бой против кореянки Джи Ен Ким на турнире UFC 277, но из-за травмы Агапова снялась с поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981781-mariya-agapova-obyavila-o-sleduyuschem-boe-v-ufc/