Мария Агапова не выступит на турнире UFC 277

Мария Агапова. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова из-за травмы не сможет выступить на турнире UFC 277 в Далласе (штат Техас, США), который должен был пройти 30 июля, передает NUR.KZ.

Об этом казахстанская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. По словам Марии, она получила травму во время тренировочного лагеря.

"К сожалению, я получила травму во время этого тренировочного кэмпа, и бой 30 июля не состоится. Извиняюсь перед фанатами и моей соперницей. Бой обещают перенести на сентябрь.

Пока что прохожу реабилитацию. Не терпится вернуться к боям. Спасибо всем, кто меня поддерживает", - написала Агапова.

Напомним, что на турнире UFC 277 Мария Агапова должна была провести поединок против Джи Ен Ким из Южной Кореи.

Всего в активе казахстанской файтерши две победы и два поражения в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978715-mariya-agapova-ne-vystupit-na-turnire-ufc-277/