Мария Агапова: Тренировки после травмы проходят тяжело

Мария Агапова. Фото: Diego Ribas/PxImages

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова планирует вернуться в октагон в конце сентября текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

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По словам Марии, тренировки после травмы проходят тяжело.

"С сегодняшнего дня я возвращаюсь к тренировкам и бизнесу. Буду готовиться на бой в конце сентября. Скоро будет известна новая дата и новая соперница.

Честно сказать, тренировки после травмы проходят достаточно тяжело. Я учусь бить заново, но я зависима от этой игры. Поэтому вернусь скоро, как только смогу. Люблю вас", - написала Агапова.

Напомним, что 31 июля казахстанкая файтерша должна была провести бой против кореянки Джи Ен Ким на турнире UFC 277, но из-за травмы Мария снялась с поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980169-mariya-agapova-trenirovki-posle-travmy-prohodyat-tyazhelo/