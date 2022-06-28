Боец Шавкат Рахмонов поднялся на пять строчек в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов улучшил свои позиции в рейтинге Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

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В обновленном списке лучших полусредневесов Шавкат поднялся на пять строчек и теперь находится на десятом месте. Ранее эту позицию занимал американец Нил Мэгни, который проиграл Рахмонову удушающим приемом во втором раунде.

Чемпионом в этом дивизионе является американец нигерийского происхождения Камару Усман. Следом в рейтинге расположились Колби Ковингтон, Хамзат Чимаев и Гильберт Бернс.

Напомним, что после поединка с Мэгни Шавкат Рахмонов вызвал на бой бывшего претендента на титул Стивена Томпсон, который занимает седьмое место в рейтинге полусредневесов UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976028-boets-shavkat-rahmonov-podnyalsya-na-pyat-strochek-v-reytinge-ufc/