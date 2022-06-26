Шавкат Рахмонов: Через год-два буду чемпионом UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал свою победу над американцем Нилом Мэгни на турнире UFC Vegas 57, передает NUR.KZ.

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По словам 27-летнего казахстанца, он ждал подходящего момента, чтобы провести удушающий прием.

"Нил хороший соперник, поэтому я не торопился и ждал своей возможности. Спокойно работал, потому что понимал, что выигрываю поединок.

Из-за того, что я побеждаю досрочно, люди думают, что я форсирую финиш. Но нет, я всегда спокойно работаю и жду, когда соперник раскроется.

Дана Уайт, запомни моя имя. Через год-два я буду чемпионом UFC", - цитирует слова Рахмонова UFC Russia.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе (США) Рахмонов "задушил" Нила Мэгни во втором раунде. После боя "Номад" бросил вызов бывшему претенденту на пояс Стивену Томпсону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975730-shavkat-rahmonov-cherez-god-dva-budu-chempionom-ufc/