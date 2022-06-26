Рахмонов получил бонус от UFC за лучшее выступление вечера

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов получил бонус за лучшее выступление вечера. "Номад" досрочно одолел соперника на турнире UFC Вегас 57.

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В официальном аккаунте UFC в Instagram опубликовали список бойцов, которые получили бонусные выплаты за выступление на прошедшем турнире.

Среди тех, кто заработал дополнительные 50 тыс. долларов, оказался казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

Кроме Шавката, такую же награду получили Тиаго Мойзес и Джош Парисян. Бонус за лучший бой вечера достался Арману Царукяну и Матеушу Гамроту.

Напомним, что в со-главном поединке минувшего вечера Шавкат Рахмонов одолел топового бойца UFC Нила Мэгни. Запланированный на три раунда поединок не прошел всю дистанцию. Во втором раунде казахстанец удушающим приемом заставил американца сдаться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975717-rahmonov-poluchil-bonus-ot-ufc-za-luchshee-vystuplenie-vechera/