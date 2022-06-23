Мария Агапова проведет пятый бой в UFC

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka/

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова вернется в октагон уже этим летом: стала известна дата нового боя спортсменки. Кроме того, уже известно имя соперницы Агаповой.

Сообщение о новом поединке Агаповой было опубликовано на официальной странице UFC Russia в Instagram.

Так, уже известно, что первая казахстанка в UFC выступит против южнокорейской спортсменки Джи Йон Ким (9 побед, 5 поражений, 2 ничьих, серия из 3-х поражений подряд).

Бой состоится 31 июля текущего года и пройдет в наилегчайшем весе. Казахстанская спортсменка на данный момент имеет 10 побед и 3 поражения без ничьих.

Отметим, что Агапова уже провела 4 боя в UFC. Последний раз она выходила в октагон 6 марта, где досрочно проиграла сопернице из Украины Марине Мороз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975457-mariya-agapova-provedet-pyatyy-boy-v-ufc/