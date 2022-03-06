Первая казахстанка в UFC Мария Агапова досрочно проиграла сопернице из Украины (видео)

Мария Агапова и Марина Мороз. Фото: David Becker / Stringer / Getty Images

Казахстанская спортсменка Мария Агапова досрочно уступила в противостоянии с соперницей из Украины Мариной Мороз на турнире UFC 272.

Как пишет сайт Sports.kz, турнир прошел в городе Лас-Вегас, штат Невада.

Соперницы в наилегчайшем весе должны были провести в октагоне три раунда, однако во втором раунде Марина Мороз смогла провести успешный удушающий прием и добиться сдачи от Агаповой.

Таким образом, украинская спортсменка одержала 11-ю победу в профессиональной карьере в ММА, а Мария Агапова потерпела 3-е по счету поражение.

Теперь результат в UFC у Агаповой 2 победы и 2 поражения. Для Мороз это был 9-й бой в UFC, она одержала 6 побед и потерпела 3 поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959573-pervaya-kazahstanka-v-ufc-mariya-agapova-dosrochno-proigrala-sopernitse-iz-ukrainy-video/