"Сделал все для победы": Жумагулов прокомментировал поражение от Молины

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов высказался о прошедшем поединке с американцем Джеффом Молиной на турнире UFC Vegas 56, передает NUR.KZ.

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Напомним, что казахстанский боец по итогам трех раундов уступил Молине раздельным решением судей (29-28, 28-29, 27-30).

Тем самым Жумагулов потерпел четвертое поражение в UFC при одной победе.

"Величайшее испытание человеческого мужества — не падать духом при поражении. Спасибо всем за поддержку. Со своей стороны сделал все для победы, но будто у каждого своя судьба. Сегодня, к сожалению, решение пало в пользу моего соперника.

В любом случае, я думаю, что во всем есть хорошее. Только одному Всевышнему известно, что ждет меня впереди", - написал Жалгас в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972592-sdelal-vse-dlya-pobedy-zhumagulov-prokommentiroval-porazhenie-ot-moliny/