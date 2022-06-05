Жалгас Жумагулов. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов выступил на турнире UFC Vegas 56 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

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Выступающий в наилегчайшем дивизионе Жалгас Жумагулов провел поединок против американца Джеффа Молины.

Бой получился довольно конкурентным и продлился все три раунда. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Молине (29-28, 30-27, 28-29).

Таким образом, Жалгас Жумагулов потерпел четвертое поражение в UFC при одной победе. Тогда как Джефф Молина одержал восьмую победу кряду и третью - в сильнейшей лиге мира.

Всего в активе казахстанского бойца 14 побед (из них восемь досрочно) и семь поражений в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972584-zhalgas-zhumagulov-poterpel-chetvertoe-porazhenie-v-ufc/