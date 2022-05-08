Итоги UFC 274: Чендлер нокаутировал Фергюсона, Оливейра задушил Гейджи

Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

На арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) прошел турнир смешанных единоборств UFC 274, в главном бою которого встретились бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гейджи, передает NUR.KZ.

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Главный бой вечера не прошел всю дистанцию. Уже в первом раунде Оливейра удушающим приемом победил Гейджи.

Тем самым Чарльз не позволил Джастину стать чемпионом в легком весе. Правда титул UFC так и останется вакантным из-за того, что бразилец провалил взвешивание.

В со-главном бою вечера состоился реванш между чемпионкой минимального веса Роуз Намаюнас и Карлой Эспарзой. Поединок получился довольно конкурентным и завершился победой Эспарзы раздельным решением судей.

Бывший претендент на титул Майкл Чендлер во втором раунде нокаутировал некогда грозного Тони Фергюсона. Для Тони это поражение стало четвертым кряду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968518-itogi-ufc-274-chendler-nokautiroval-fergyusona-oliveyra-zadushil-geydzhi/