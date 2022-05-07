UFC 274: Чарльз Оливейра провалил взвешивание и лишился титула

Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

В американском Финиксе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC 274, в главном бою которого встретятся Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи, передает NUR.KZ.

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Чемпион в легком весе бразилец Чарльз Оливейра не сумел уложиться в рамки дивизиона (до 70,3 кг), показав на весах 70,5 кг. Тогда как Джастин Гейджи успешно сделал вес.

Тем не менее поединок остается в силе, однако теряет статус чемпионского.

Согласно правилам промоушена, Оливейру лишили титула, и даже если он победит Гейджи, пояс будет вакантным. Но в случае победы Джастина американец станет чемпионом.

Отметим, что Чарльз Оливейра стал первым чемпионом в истории UFC, который лишился пояса из-за проваленного взвешивания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968472-ufc-274-charlz-oliveyra-provalil-vzveshivanie-i-lishilsya-titula/